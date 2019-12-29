РосЗМІ: представники «ЛНР» виїхали на місце обміну полоненими



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Ймовірно, обмін відбудеться за формулою «87 на 55»

Представники «ЛНР» з утримуваними особами вирушили на пропускний пункт «Майорськ»

Представники самопроголошеної «Луганській народної республіки» («ЛНР») виїхали на місце обміну полоненими з Україною.

Про це «РИА Новости» повідомила керівник робочої групи з обміну полонених «ЛНР» Ольга Кобцева.

За її словами, представники «ЛНР» з утримуваними особами вирушили на пропускний пункт «Майорськ» на Донеччині. Кобцева зазначила, що сторони досягли домовленостей за списками обміну.

На даний момент точна кількість людей, які будуть передані в рамках обміну, не називається. Однак так званий омбудсмен «ДНР»Дар'я Морозова повідомила, що обмін відбудеться за формулою «87 на 55».

Як відомо, українським журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Нагадаємо, в рамках обміну утримуваними особами, який очікується 29 грудня, в Україну можуть повернутися, щонайменше, семеро військовослужбовців.

Нагадаємо, у суботу ввечері суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

Один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.