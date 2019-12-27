Обмін полоненими: суд Одеси відпустив 11 підозрюваних в тероризмі – ЗМІ



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Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євген Подмазко і Катерина Фотєва готуються до обміну

Усіх «одеських терористів» вивезли на контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське в Донецькій області

У п’ятницю, 27 грудня, Приморський районний суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Про це повідомляє місцеве видання Думська.

За даними джерела в СБУ, до обміну готують підозрюваних в скоєнні серії вибухів в Одесі Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгена Подмазка і Катерину Фотєву, організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника, а також інших осіб з подібними звинуваченнями.

Усіх «одеських терористів» вивезли на контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське в Донецькій області, де в неділю, 29 грудня, відбудеться обмін, додав співрозмовник.

Напередодні російські ЗМІ повідомили дату обміну ув'язненими. Ймовірно обмін відбудеться 29 грудня.

Київський апеляційний суд 27 грудня розглядає скаргу на запобіжний захід колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році.