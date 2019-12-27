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    Обмін полоненими: суд Одеси відпустив 11 підозрюваних в тероризмі – ЗМІ

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    <p>Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євген Подмазко і Катерина Фотєва готуються до обміну</p> - Обмін полоненими: суд Одеси відпустив 11 підозрюваних в тероризмі – ЗМІ

    Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євген Подмазко і Катерина Фотєва готуються до обміну

    Усіх «одеських терористів» вивезли на контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське в Донецькій області

    У п’ятницю, 27 грудня, Приморський районний суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

    Про це повідомляє місцеве видання Думська.

    За даними джерела в СБУ, до обміну готують підозрюваних в скоєнні серії вибухів в Одесі Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгена Подмазка і Катерину Фотєву, організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника, а також інших осіб з подібними звинуваченнями.

    Усіх «одеських терористів» вивезли на контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське в Донецькій області, де в неділю, 29 грудня, відбудеться обмін, додав співрозмовник.

    Напередодні російські ЗМІ повідомили дату обміну ув'язненими. Ймовірно обмін відбудеться 29 грудня. 

    Київський апеляційний суд 27 грудня розглядає скаргу на запобіжний захід колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році.

    Беркутівець Аброськін бере участь у судовому засіданні з прапором Росії на плечі.
    суд Одеса тероризм Донеччина арешт обмін полоненими
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