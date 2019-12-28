Суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну



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Засуджені терористи повернуться на непідконтрольну Україні територію

Запобіжний захід пособникам окупантів Єфименку та Петрову скасовується з моменту їхнього обміну

Українська сторона внесла в списки на обмін двох засуджених бойовиків «ЛНР» — Валерія Єфименка та Дениса Петрова.

Про це повідомляє УП з посиланням на вироки Рубіжанського міського суду Луганської області від 24 грудня 2019 року.

Єфименка засудили до двох років та 10 місяців позбавлення волі. Він уклав угоду зі слідством та визнав свою провину в участі у змові, що спрямована на планування, підготовку агресивної війни, ведення агресивних воєнних дій, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Петров також визнав свою провину. Його засудили до п’яти років в’язниці за сприяння діяльності терористичної організації.

Згідно з ухвалами суду, запобіжний захід Єфименку та Петрову скасовується з моменту їхнього обміну.

За даними слідства, бойовик Валерій Єфименко на початку квітня 2014 року створив незаконний батальйон під назвою Лєший, який входив до складу озброєного формування «ЛНР». Він охороняв захоплену адміністративну будівлю управління СБУ в Луганській області та чергував на блокпостах біля Сєвєродонецька.

Петров, за версією слідства, здійснював збір та передачу інформації, пов’язаної із переміщеннями та місцями дислокації підрозділів ЗСУ та інших правоохоронних органів України на Донбасі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.