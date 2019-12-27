У межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей



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Максиму Мисяці змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання в рамках процедури обміну полоненими

Про те, що вбивця звільняється в рамках обміну вказано прямо в тексті ухвали

Дзержинський районний суд Харкова відпустив з-під варти обвинуваченого в потрійному вбивстві Максима Мисяка.

Про це повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко.

Зазначається, що Мисяку змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання в рамках процедури обміну полоненими.

«Про те, що вбивця звільняється в рамках обміну вказано прямо в тексті ухвали. Кіллер готується їхати за поребрик. А СБУ готується вчинити злочин проти правосуддя і допомогти вбивці порушити цей запобіжний захід і уникнути правосуддя», — заявив він у Facebook.

Максим Мисяка підозрюється у вбивстві харківського підприємця Ярослава Бисаги 1 серпня 2013 року та підприємця Євгена Слоневського та його знайомого Олега Литвинова 9 березня 2014 року.

Напередодні російські ЗМІ повідомили дату обміну ув'язненими. Ймовірно обмін відбудеться 29 грудня.

У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Київський апеляційний суд 27 грудня розглядає скаргу на запобіжний захід колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році.

Беркутівець Аброськін бере участь у судовому засіданні з прапором Росії на плечі.