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    У межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей

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    Максиму&nbsp;Мисяці змінили запобіжний захід на&nbsp;особисте зобов&rsquo;язання в&nbsp;рамках процедури обміну полоненими - У межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей
    Максиму Мисяці змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання в рамках процедури обміну полоненими

    Про те, що вбивця звільняється в рамках обміну вказано прямо в тексті ухвали

    Дзержинський районний суд Харкова відпустив з-під варти обвинуваченого в потрійному вбивстві Максима Мисяка.

    Про це повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко.

    Зазначається, що Мисяку змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання в рамках процедури обміну полоненими.

    «Про те, що вбивця звільняється в рамках обміну вказано прямо в тексті ухвали. Кіллер готується їхати за поребрик. А СБУ готується вчинити злочин проти правосуддя і допомогти вбивці порушити цей запобіжний захід і уникнути правосуддя», — заявив він у Facebook.

    Максим Мисяка підозрюється у вбивстві харківського підприємця Ярослава Бисаги 1 серпня 2013 року та підприємця Євгена Слоневського та його знайомого Олега Литвинова 9 березня 2014 року.

    Напередодні російські ЗМІ повідомили дату обміну ув'язненими. Ймовірно обмін відбудеться 29 грудня. 

    У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

    Київський апеляційний суд 27 грудня розглядає скаргу на запобіжний захід колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей під час подій Євромайдану у 2014 році.

    Беркутівець Аброськін бере участь у судовому засіданні з прапором Росії на плечі.

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