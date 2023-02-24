Буданов назвав умову, за якої росіяни могли взяти Київ

Росіяни хотіли захопити урядовий квартал, висадившись на Печерських пагорбах

Київ було б узято в перший день повномасштабного вторгнення, якби російським окупантам вдалося десантуватися та захопити аеродром у Гостомелі. Про це повідомив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у документальному фільмі Дмитра Комарова «Рік», присвяченому роковинам повномасштабної війни Росії в Україну.

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Також він заявив, що росіяни хотіли висадити десант на Печерських пагорбах неподалік НСК «Олімпійський» і звідти захопити урядовий квартал.

Утім, українські військові, які, за словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за вісім років навчилися воювати, не дали росіянам приземлити їхні літаки.

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«Було все заміновано, забарикадовано транспортними засобами, плюс уся «злетка» була залита олією», – пригадав події тих днів міністр оборони Олексій Резніков.

Найкритичнішими Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський назвав четвертий та п’ятий дні повномасштабної агресії, коли противник захопив плацдарм у районі Мощуна.

«Там дуже небезпечна ділянка. Найменша відстань безпосередньо до Києва, що забезпечувало прохід аж до площі Шевченка та вхід у місто. Ситуація, дійсно, ставала критичною. Були вжиті всі заходи, ми майже добу працювали на командно-спостережному пункті батальйону. Були висунуті всі резерви, які ми мали на той час. Ціною неймовірних зусиль ситуацію було переломлено. Обстановка змінилася на нашу користь, і ворог не зміг прорватися», – сказав Сирський.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого, у річницю вторгнення президент Володимир Зеленський провів пресконференцію під назвою «Лютий. Рік незламності». Зокрема, глава держави назвав найстрашніший момент війни, повідомив, в яку ще країну може вторгнутися Росія, розповів, що думає про мирний план Китаю і переговорні можливості президента Туреччини Ердогана, а також, зізнався, як «переламав» Гутерреша та відповів на численні запитання інозених журналістів.

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До слова, сьогодні до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у всьому світі відбулися велелюдні протести. До них долучилися як іноземці, так і українці, що нині вимушено опинилися за кордоном. Окремі акції у європейських столицях відбулися напередодні, у багатьох містах замайоріли синьо-жовті прапори.