Чи будуть відключення світла 17 серпня: прогноз «Укренерго»

Компанія закликала українців споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 17 серпня, в Україні не плануються відключення світла. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

У компанії закликали українців споживати електроенергію ощадливо.

«Завтра, 17 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково», – йдеться у повідомленні.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби і не вмикати одночасно потужні електроприлади з 16:00 до 24:00.

Нагадаємо, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.