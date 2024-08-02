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Сергій Лямець Журналіст

Від свідка до підозрюваного: чи має нервувати керівник «Укренерго»?

glavcom.ua
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Володимир Кудрицький
фото з відкритих джерел

Чи вдасться Вищому антикорупційному суду дістати Кудрицького?

Два тижні тому здавалося, що НАБУ вдалося приховати від відповідальності голову НАЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Нагадаю, що на початку вторгнення «Укренерго» купило бронежилети за ціною 16500 грн, які у той самий момент та сама компанія продавала по 7740 грн/шт. Щодо «схеми Кіпермана», то «Укренерго» віддало електроенергії на 1,4 мільярди компанії «Юнайтед Енерджі». Компанія належить пану Кіперману, одному з наближених до Ігоря Коломойського бізнесменів. За енергію пан Кіперман, звісно, не платив.

Так ось, в обох випадках набушники зробили вигляд, що Кудрицький просто свідок і не знав нічого, хоча це неправда. Без Кудрицького неможливо було купити бронежилети, а тим більше влаштувати «схему Кіпермана». Не може бути підлеглого, який на власний розсуд віддасть «Юнайтед Енерджі» електроенергії на 1,4 мільярда!

Тим не меш, НАБУ перевіряло виключно підлеглих Кудрицького. За справою броніків затримали безпековика «Укренерго» Сергія Тоцького. За «схемою Кіпермана» оголосили у розшук пана Кондрашова, менеджера середньої ланки.

Але потім втрутився Вищий антикорупційний суд. Спершу він наказав перевірити, чи не був придбаний будинок пана Кудрицького на гроші від бронежилетів? Схема була реалізована навесні 2022 року, а земля та будинок були придбані восени 2022 року. Цей зв’язок НАБУ мало перевірити, але раніше ігнорувало.

А тепер ВАКС наказав розслідувати новий епізод у «схемі Кіпермана»: до двох підозрюваних долучили власне керівника «Укренерго». НАБУ має розслідувати, чи існувала злочинна змова пана Кудрицького із паном Кіперманом? Впродовж засідання суддя ВАКС спитав детективів бюро: покажіть матеріали, що ви (як ви це кажете) перевірили причетність Кудрицького до дій своїх підлеглих. З’ясувалося, що жодних таких матеріалів не було. Тобто, НАБУ збрехали судді – це раз. Проігнорували зв’язок із Кудрицьким – два. Зробили усе, аби покласти всю відповідальність за 1,4 мільярда виключно на підлеглих – три. До того ж, ці підлеглі зараз перебувають за кордоном, бо керівник «Укренерго» допоміг їм виїхати, – чотири.

Чи має нервувати керівник «Укренерго»?

Почну з того, що пан Кудрицький почуває себе доволі захищеним. Проте за фасадом впевненості він напевно нервує. Тримати удар вічно НАБУ не можуть. Кудрицький у «схемі Кіпермана» має протягом короткого часу перекласти відповідальність на когось іншого.

Персона «винного» відома. Це банк «Альянс», який свого часу надав банківську гарантію на користь «Юнайтед Енерджі» – цілком формальний інструмент на ринку електроенергії. Мабуть, банк вважав, що жодним чином не ризикує, бо у системі торгів електроенергією існують кілька рівнів запобіжників від шахрайства. Тим не менше, у нашому випадку вони не спрацювали. «Укренерго» проігнорувало правила енергоринку та віддало електроенергію на 1,4 мільярда безкоштовно пану Кіперману. А платити «призначили» банкірів.

Знаєте, як пояснюють свої дії енергетики? Вони кажуть, що, коли були артилерійські обстріли Києва, всі вони сиділи в укриттях без інтернету та не знали, що злочинні Кіперман з Коломойським отримують державну електроенергію та продають її на ринку, а потім виводять гроші.

Я вже писав, що банкіри у відповідь на таку дичину отримали висновки Нацкомісії з регулювання енергоринків (де та фактично підтвердила факт шахрайства). Після цього вони отримали рішення суду, що визнав гарантію недійсною. Банк почав вимагати розслідування, що його веде НАБУ.

Саме навколо цього розслідування зараз ламаються списи в медійному просторі. Хтось на користь «Укренерго» (підозрюю, що це таки Кудрицький) намагається вплинути на розслідування, і робить це доволі брудно та непрофесійно. Наприклад, розміщує матеріали проти банку «Альянс»...

Останній медіа вихлоп – це взагалі криза жанру. До Національного Банку надійшов лист від такого собі видання EU today, підписаний редактором паном Гарі Картрайтом. У листі той просить НБУ розслідувати злочин банку «Альянс».

Що за видання таке, свого часу розповів поважний Politico, згадавши його в контексті китайського лобізму у Брюсселі. Якщо зазирнете у текст Politico, знайдете там не лише китайців, а і білорусів, і навіть росіян. Спільником Картрайта, як пише поважне видання, є такий собі Марат Тертеров, член путінського «Валдайского клуба», лобіст «Газпрому», директор «Европейского Геополитического Форума», першим віце-президентом якого є військовий російський військовий пропагандист Сивков.

А ще ви можете побачити, що нещодавно Гарі Картрайт захищав «опального» Миколу Тищенка. Казав, що той мужньо протистоїть російським спецслужбам. Ось воно як.

Отже, вкрай дивний вибір автора листа до НБУ. Все це схоже на п'яний жарт. Але я дуже розумію пана Кудрицького. Ризик дійсно є.

Наразі усе виглядає непогано. Але щодо майбутнього впевненості немає. Я точно не вірю, що банк «Альянс» змусять платити за гарантією. Не вірю, що «схему Кіпермана2 вдасться викрутити на користь «Укренерго». Доки справу супроводжуватиме розголос, жоден суддя не наважиться її спотворити. Тим більше, якщо на користь Кудрицького пишуть листи друзі російських пропагандистів.

Читайте також: ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Джерело
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Теги: розслідування Антикорупційний суд Укренерго

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