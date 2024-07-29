Ще більше світла. «Укренерго» повідомило гарні новини

Енергетики активно проводять відновлювальні та планові ремонтні роботи для підготовки до зимового періоду

Зниження температури в деяких областях сприяло зменшенню використання електроенергії

Споживання електроенергії поступово знижується через спадання спеки. Про це повідомляє «Укренерго».

«Вчора, 28 липня, станом на 11:00 (період без обмежень) рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж в той самий час в попередню неділю, 21 липня», – йдеться в повідомленні.

Натомість сьогодні, 29 липня, станом на 9:30 споживання електроенергії нижче на 6%, ніж в той самий час 25 липня (попередній період без дії обмежень). Причиною цьому стало зниження температури в окремих областях.

Також за минулі два тижні в роботу повернулись два блоки АЕС, що додало потужності в системі. Енергетики активно проводять відновлювальні та планові ремонтні роботи для підготовки до зимового періоду.

Зокрема, заходи обмеження сьогодні будуть застосовуватись у період вечірнього максимуму споживання. З 18:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

Раніше стало відомо, що в Києві та Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях графіки відключень світла почнуть діяти з 18:00.

Стан в енергосистемі України фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Як повідомлялося, Нацкомісія з регулювання енергетики збирається з 2026 року змінити формування тарифів на розподіл електрики. Замість двох нинішніх класів напруги буде три.