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Справа проти РФ щодо активів у Криму: Арбітраж Парижу ухвалив рішення на користь «Укренерго»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Справа проти РФ щодо активів у Криму: Арбітраж Парижу ухвалив рішення на користь «Укренерго»
Позов до міжнародного Арбітражного трибуналу НЕК «Укренерго» подала ще у 2019 році. Наприкінці 2020-го справу почали розглядати
фото: з відкритих джерел

«Укренерго» вимагає від Росії виплати компенсації за незаконно експропрійовані енергетичні активи та інвестиції в Криму.

Арбітражний трибунал у Парижі визнав юрисдикцію розглядати позов НЕК «Укренерго» проти Росії щодо активів у тимчасово окупованому Криму, де компанія вимагає 527 млн євро компенсації за експропрійовані енергетичні об'єкти на півострові, Про це повідомила пресслужба  в «Укренерго».

«На крок ближче до справедливості. Арбітражний трибунал в Парижі, призначений для розгляду справи Постійною палатою третейського суду, 5 серпня ухвалив рішення на користь «Укренерго», визнавши що суд має юрисдикцію на розгляд спору», – зазначили у компанії у соцмережах.

Це означає, як повідомляється, що «у підсумку Арбітражний трибунал заслухає та ухвалить рішення за позовами "Укренерго», поданими компанією проти російської федерації у 2019 році».

«Рішення про відхилення скарг росіян – нарешті відкриває шлях до розгляду справи по суті. На відміну від інших подібних справ за позовами українських компаній проти держави-агресора, у суді за поданням «Укренерго» – Росія бере активну участь: представники генеральної прокуратури РФ присутні під час засідань трибуналу», – зазначили у компанії.

Арбітрам знадобилося 11 місяців, щоб проаналізувати аргументи сторін і ухвалити своє рішення щодо юрисдикції розгляду справи.

«Зараз ми готуємось до наступних етапів розгляду в суді. Розуміємо, що цей шлях буде ще тривалим і досить складним. Але врешті-решт агресор до останньої копійки заплатить за збитки, завдані українській енергосистемі», – наголосили в компанії.

Ідеться про позови, в яких «Укренерго» вимагає від Росії виплати компенсації за незаконно експропрійовані енергетичні активи та інвестиції в Криму. Зокрема, це 17 підстанцій та понад 1300 км ліній електропередачі. Загальна сума завданих окупантами збитків оцінюється у 527 млн євро.

Позов до міжнародного Арбітражного трибуналу НЕК «Укренерго» подала ще у 2019 році. Наприкінці 2020-го справу почали розглядати.

До відома, Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ перевірити главу «Укренерго» на корупцію.

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Теги: росія інвестиції Антикорупційний суд Укренерго трибунал Франція суд

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