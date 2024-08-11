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Коли повернуться графіки відключень світла: ДТЕК назвав місяць

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Коли повернуться графіки відключень світла: ДТЕК назвав місяць
Ситуація в українській енергосистемі все ще складна
фото з відкритих джерел

Із настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться

Графіків відключень світла в Україні може не бути до середини жовтня, якщо не буде нових атак по РФ енергетиці та аномальної спеки. Про це повідомляє ДТЕК.

Нині ситуація в енергетиці дещо покращилась, тож зараз графіків відключень немає. Так може тривати приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових обстрілів енергетики чи аномальної спеки.

Однак з настанням холодів навантаження на систему збільшиться. Люди почнуть користуватися електроопаленням і будуть більше вмикати світло через те, що взимку темнішає раніше. Тоді «Укренерго» буде вимушене знову вводити обмеження споживання, і графіки відключень можуть повернутися.

ДТЕК зауважує, що ситуація в енергетиці все ще складна, оскільки енергосистема втратила близько 9 ГВт потужностей під час російських атак. Швидко відновити все неможливо, тому графіки можуть бути щонайменше до кінця опалювального сезону.

Нагадаємо, що сьогодні й завтра заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватись не будуть.

Тим часом Міненерго запевняє, що навіть якщо в Україні знову буде так спекотно, як у липні, повернення жорстких графіків відключення світла наразі не прогнозується. Але варто пам’ятати про потенційні російські обстріли енергетики, які можуть змінити ситуацію. 

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

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Теги: енергетика електроенергія відключення світла

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