Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей

Причиною зміни графіків відключень світла стала активна робота сонячних електростанцій

3 15:00 до 16:00 графіки відключення електроенергії скасовані у дванадцятьох областях. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Причиною зміни графіків відключень стала активна робота сонячних електростанцій та приймання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.

Області без відключень:

Львівська,

Рівненська,

Волинська,

Івано-Франківська,

Закарпатська,

Вінницька (частково),

Тернопільська,

Хмельницька (частково),

Чернівецька,

Херсонська,

Миколаївська,

Одеська.

Зокрема, з 16:00 до 17:00 у вищезазначених областях буде застосовуватись одна черга відключень.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 липня, світло українцям відключатимуть протягом всієї доби. У десяти областях до 14:00 скасована одна черга відключень.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.