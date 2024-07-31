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Без виплати боргів інвесторам будівництво нових потужностей зеленої енергетики буде повільним – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Без виплати боргів інвесторам будівництво нових потужностей зеленої енергетики буде повільним – експерт
Верещинська розповіла, що зустрічі спеціальної робочої групи при Міністерстві енергетики щодо вирішення питання боргів перед інвесторами зупинились. 
ілюстративне фото: Depositphotos

Держава має надати інвесторам графік виплати боргів в зеленій енергетиці, щоб галузь розвивалась далі – Верещинська

Профільні державні органи влади мають якнайшвидше розробити та впроваджувати план заходів щодо подолання боргів в галузі зеленої енергетики, щоб інвестори отримали ресурс та сигнал від держави про потребу будувати нові електростанції відновлюваної енергетики. Про це заявила Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства (ЄУЕА). 

«Завжди повертаємось до питання боргів. Це і питання мотивації існуючих інвесторів, і питання заохочення нових інвесторів. Це, насправді, велика проблема. Ми про це постійно говоримо», – сказала Верещинська.

За її словами, інвестори та учасники ринку розуміють складність ситуації з виплатою боргів в умовах війни, однак хочуть бачити намір держави погашати ці борги, підкріплені відповідним документом. Верещинська розповіла, що зустрічі спеціальної робочої групи при Міністерстві енергетики щодо вирішення питання боргів перед інвесторами зупинились. 

«Там відбувалося закриття критичних поточних моментів, але довгострокові проблеми не обговорювалися», – додала експертка.

Вона підкреслила, що інвестори були присутні на більшості засідань, виступали і їх заслуховували. Проте, були засідання робочої групи, на які інвестори не отримували запрошення. І відповідно, не були присутні, та постфактум ознайомлювались із протоколами цих засідань.

Окрім того, Верещинська нагадала про потребу зберегти фінансову підтримку галузі ВДЕ з тарифу на передачу «Укренерго», оскільки неодноразово звучали ідеї щодо виокремлення відповідної фінансової надбавки і що могло призвести до чергової хвилі боргів перед виробниками зеленої енергії.

«Інвестори у ВДЕ отримували фінансування і кредити під чинну схему фінансування. Її зміна вплине на усі ці кредитні договори. Навіщо забирати джерело фінансування ВДЕ? Така ініціатива є несправедливою для «зелених», – підкреслила директорка ЄУЕА.  

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у станції з ВДЕ складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК «Укренерго».

На думку інвесторів, уряд має провести швидкі перемовини з усіма інвесторами в нові енергетичні потужності в Україні та забезпечити виплату заборгованостей за вироблену електроенергію, щоб ці кошти були направлені на будівництво станцій відновлюваної енергетики та системи накопичення енергії.

В Українські вітроенергетичній асоціації вважають, що Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку. Водночас, поки триває війна, країна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.

Теги: будівництво Україна Укренерго інвестиції альтернативна енергетика

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