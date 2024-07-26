Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відключення світла 26 липня: оновлені графіки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Відключення світла 26 липня: оновлені графіки
«Укренерго» змінило графіки відключення світла 26 липня
ілюстрація: glavcom.ua

Завдяки постачанню надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі українці будуть зі світлом довше, ніж планувалося

Сьогодні, 26 липня тривалість відключень електроенергії буде меншою. Про це повідомило «Укренерго».

«До 15:00 та у проміжках 18:00–20:00, 23:00–24:00 буде застосовуватись одна черга відключень», – йдеться в повідомленні.

А з 15:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 буде задіяно дві черги відключень.

Причина зменшення обсягу обмежень зараз – екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.

Зазначимо, що раніше відключення 26 липня мали застосовуватись із 05:00 і до кінця доби.

Нагадаємо, компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Як повідомлялося, Україна продовжує відновлювати енергосистему після російських атак і готується до майбутнього опалювального сезону.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Як діяти у випадку раптової зупинки ліфта: поради від рятувальників
Теги: енергетика електроенергія відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сонячна електростанція
На Тернопільщині для переселенців встановили сонячну електростанцію
10 липня, 10:54
Міненерго попередило українців про активізацію російського ІПСО
Фейки про ситуацію в енергосистемі: Міненерго звернулося до українців
2 липня, 21:39
Зеленський: «Робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення»
Україна працює над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС
2 липня, 18:44
Енергетики працюють над відновленням світла
Окупанти влучили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині
4 липня, 09:01
Такий вигляд має один із «Пунктів незламності» на Київщині
Енергетична тривога: одна з областей відкриє всі «Пункти незламності»
6 липня, 12:56
Обмеження 9 липня діятимуть протягом доби для всіх регіонів України
«Укренерго» перенесло вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області
8 липня, 18:00
Омельченко пояснив, що зараз ситуація складніше, ніж минулого року
Стало гірше? Центр Разумкова оцінив ситуацію в енергетиці
22 липня, 19:35
Мешканці кажуть, що про планові роботи комунальники їх не попереджали
У Краснодарі люди через відключення світла перекрили вулицю
20 липня, 14:15
Скоро ситуація з відключеннями стабілізується
«Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні
22 липня, 22:40

Події в Україні

Убивство Фаріон: матір підозрюваного прокоментувала вчинок сина
Убивство Фаріон: матір підозрюваного прокоментувала вчинок сина
Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
NYT: Міністр оборони РФ попередив очільника Пентагону про «таємну операцію» України
NYT: Міністр оборони РФ попередив очільника Пентагону про «таємну операцію» України
РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті
РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Убивство Фаріон: поліція розповіла цікаві факти про підозрюваного
Убивство Фаріон: поліція розповіла цікаві факти про підозрюваного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9754
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8689
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8511
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua