Відключення світла 26 липня: оновлені графіки

Завдяки постачанню надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі українці будуть зі світлом довше, ніж планувалося

Сьогодні, 26 липня тривалість відключень електроенергії буде меншою. Про це повідомило «Укренерго».

«До 15:00 та у проміжках 18:00–20:00, 23:00–24:00 буде застосовуватись одна черга відключень», – йдеться в повідомленні.

А з 15:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 буде задіяно дві черги відключень.

Причина зменшення обсягу обмежень зараз – екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.

Зазначимо, що раніше відключення 26 липня мали застосовуватись із 05:00 і до кінця доби.

Нагадаємо, компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Як повідомлялося, Україна продовжує відновлювати енергосистему після російських атак і готується до майбутнього опалювального сезону.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.