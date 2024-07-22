«Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні

В ці місяці можуть бути періоди без дефіциту електроенергії, а отже світло українцям не вимикатимуть

Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю телеканалу«Суспільне» повідомив про позитивні зміни у ситуації з електропостачанням в Україні. За його словами, вже через декілька тижнів очікується покращення, пов'язане зі збільшенням обсягів генерації та завершенням ремонтних робіт на деяких енергоблоках.

«Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях»,– сказав Кудрицький.

Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

«У нас є досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз», – підкреслив він.

Голова«Укренерго» також нагадав про складні умови, в яких працює українська енергосистема, адже половина генерації була пошкоджена або зруйнована внаслідок ворожих атак. За його словами, будь–яка інша енергосистема в таких умовах могла б просто зупинитися.

Нагадаємо, вночі 22 липня російські БПЛА атакували енергетичну інфраструктуру України.