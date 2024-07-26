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Чи була аварія на Південноукраїнській АЕС: заява МАГАТЕ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи була аварія на Південноукраїнській АЕС: заява МАГАТЕ
Немає жодної інформації про будь-які інциденти на АЕС України, що могли б негативно вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки
фото: Ipnu.ua

Голова Держатомрегулювання зазначив, що всі енергоблоки атомних електростанцій, що перебувають на підконтрольній Україні території, експлуатуються відповідно до регламентів

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не зафіксовано жодних аварій на українських АЕС. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що минулого тижня команда постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила про експлуатаційну подію, що сталася через проблему з трансформатором струму на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ. Як зазначається, пошкодження було оперативно усунуто персоналом станції, а підключення енергоблока №2 до української енергомережі відновлено.

«Водночас в заяві немає жодної інформації про будь-які інциденти на АЕС України, що могли б негативно вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки та призвести до аварії з радіаційними наслідками. Це свідчить, що на промислових майданчиках усіх українських АЕС, зокрема й на Південноукраїнській, де у складі постійних моніторингових місій перебувають експерти МАГАТЕ, таких подій не траплялося», – зазначає Державна інспекція ядерного регулювання України.

Як зазначив голова Держатомрегулювання, всі енергоблоки атомних електростанцій, що перебувають на підконтрольній Україні території, експлуатуються відповідно до регламентів і відповідно до встановлених графіків несення навантаження.

Нагадаємо, що на Південноукраїнській атомній електростанції (ПАЕС) 16 липня згоріли два трансформатори струму. Це призвело до відключення з мережі одного з атомних реакторів і декількох ліній мережі Укренерго, через що лівий берег України кілька днів був жорстко обмежений в постачанні електрики. Утім, Міністерство енергетики України називає повідомлення про аварію на Південноукраїнській АЕС – фейком і російським ІПСО (психологічною операцією). 

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Теги: енергетика аварія Україна АЕС МАГАТЕ атомна енергетика

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