Скільки процентів ТЕС зруйновано, через обстріли? ДТЕК відповів

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС були атаковані ворогом понад 180 разів

Для відновлення пошкоджених атаками енергетичних потужностей необхідно близько 14-16 млрд грн

Унаслідок російських обстрілів зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Ми добре розуміємо, як багато сьогодні залежить від енергетиків. І вони як ніхто краще відчувають цю відповідальність перед кожним українцем. Особливо напередодні майбутнього опалювального сезону, який стане черговим і безпрецедентним викликом для кожного. Тому робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновлювати все, що можливо. А після таких масштабів руйнацій відновлення буде тривати поступово: до початку опалювального сезону, впродовж зими і 2025-го року також», – сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Пресслужба зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС були атаковані ворогом понад 180 разів. Внаслідок чого зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК.

За попередніми даними, для відновлення пошкоджених атаками потужностей необхідно близько 14-16 млрд грн ($350-400 млн).

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, в Україні знову вимикатимуть світло. Обленерго будуть застосовувати графіки відключень електроенергії протягом доби.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії.

«Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою», – наголосив президент Володимир Зеленський.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.