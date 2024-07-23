«Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди з Києва до Одеси

Квитки на всі рейси традиційно будуть доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів

Рейс буде відправлятися з Києва о 06:03, а прибувати до Одеси – о 13:34

«Укрзалізниця» запускає додаткові «Інтерсіті» з Києва до Одеси. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відзавтра «Інтерсіті» до Одеси курсуватиме додатково 24, 30 липня, а також – 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня наступним графіком:

відправка з Києва о 06:03, прибуття до Одеси – о 13:34;

зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

Квитки на всі рейси традиційно будуть доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, близько 400 вагонів «Укрзалізниці» гарантовано забезпечені системою кондиціонування та ще у 650-х – кондиціонери можуть працювати з перебоями.

До слова, на тлі відключень електроенергії в Україні багато громадян стикаються з проблемою того, де та як заряджати мобільні телефони. «Укрзалізниця» нагадала про наявність потягів, обладнаних USB і Typ-C портами, де можна зарядити портативні гаджети.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.