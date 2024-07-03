Україна встановила новий рекорд імпорту електроенергії

Попередній рекорд було зафіксовано 14 червня

Україна сьогодні, 3 липня, імпортує рекордні 34 263 МВт-год електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови з максимальною потужністю в окремі години до 1694 МВт. Про це повідомляє «Укренерго».

Попередній рекорд було зафіксовано 14 червня – 31 904 МВт-год.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, в Україні знову вимикатимуть світло. Обленерго будуть застосовувати графіки відключень електроенергії протягом доби.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії.

«Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою», – наголосив президент Володимир Зеленський.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.