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Ремонти на АЕС: Галущенко назвав основне завдання енергетиків

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ремонти на АЕС: Галущенко назвав основне завдання енергетиків
Більшість енергоблоків а Україні, за словами Галущенка, мають потужність 1 ГВт
фото з відкритих джерел

Галущенко наголосив, що вихід з ремонту додаткового енергоблока АЕС відчутно змінює ситуацію в енергосистемі

Енергетики намагаються максимально скоротити строки ремонтів енергоблоків атомних електростанцій, де це дозволяють питання ядерної безпеки. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики Герман Галущенко. 

Міністр повідомив, що ремонтна кампанія на атомній генерації спланована так, щоб АЕС на підконтрольній уряду території працювали усіма блоками упродовж осінньо-зимового періоду.

«Сьогодні з врахуванням тої складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити строки, щоб скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки там, де це можливо, основне – без загрози для ядерної та радіаційної безпеки», - сказав Галущенко.

Він наголосив, що вихід з ремонту додаткового енергоблока АЕС відчутно змінює ситуацію в енергосистемі, адже більшість блоків мають потужність 1 ГВт.

Міністр також зазначив, що основним завданням енергетиків є максимально можливе відновлення генеруючих потужностей до початку опалювального сезону.

Нагадаємо, 17 липня з ремонту вийшов енергоблок на одній із атомних електростанцій.

Також повідомлялося, що ініційовану Україною резолюцію «Безпека та захист ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС» схвалила Генеральна Асамблея ООН. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Він подякував усім партнерам України: «Працюючи разом, ми можемо захистити фундаментальні норми міжнародного права та спільні цінності.

До слова, Державна інспекція енергетичного нагляду України посилила контроль за операторами системи розподілу (обленерго) по всій країні. У фокусі уваги – дотримання графіків погодинних відключень та забезпечення справедливого розподілу електроенергії між споживачами.

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Теги: відключення світла атомна енергетика Укренерго АЕС Україна

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