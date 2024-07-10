Частина міста Суми та області залишилася без світла: яка причина

Енергетики працюють над розв'язування проблеми

У Сумах та Сумському районі частина споживачів будуть тимчасово без електроенергії. Про це повідомляє АТ «Сумиобленерго».

Зокрема, причиною відключень стала аварійна ситуація на одній із підстанцій «Укренерго».

«Частина споживачів міста Суми та Сумського району будуть тимчасово без електроенергії. Ситуація контрольована! Енергетики працюють над її врегулюванням», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

Зокрема, тривалість відключень електроенергії в Україні зменшиться після 20 липня.

Раніше стало відомо, що Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.

Як повідомлялося, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.