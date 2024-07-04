Боргова криза в енергетиці стримує нові інвестиції в енергопотужності – Харченко

Для залучення інвестицій в нові енергопотужності треба навести лад з боргами в енергоринку – експерт

Держава має навести лад з проблемою заборгованостей на ринку електроенергії України, щоб це не було стримуючим фактором для залучення інвестицій в будівництво нових енергетичних потужностей. Про це повідомив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

«Допоки лад не буде наведено і борги не буде прибрано як фактор стримування інвестицій, реально великих обсягів у цьому ринку не побачимо», – каже Харченко.

Він зазначає, що для того, аби в енергетичний сектор прийшли дійсно відчутні інвестиції, окрім страхування треба навести лад з фінансовими питаннями на ринку електроенергетики.

«Зараз там купа боргів через недолугий адміністративний менеджмент цього ринку з боку держави», – вважає експерт.

Нагадаємо, 20 червня, після чергового обстрілу енергоінфраструктури росіянами, президент Володимир Зеленський провів Ставку, за рішенням якої доручив уряду розробити стратегію розвитку відновлювальної енергетики і розподіленої генерації на рівні держави.

Борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у підприємства відновлюваної енергетики складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК «Укренерго».