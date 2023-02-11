Речник Білого дому розповів, які країни можуть передати Україні винищувачі

Будь-яка суверенна країна може надати Україні бойові літаки, однак таке рішення передбачає багаторівневу підготовку, щоб українські військові могли користуватися технікою в повній мірі

Будь-яка суверенна країна, в тому числі і член НАТО, може надати Україні бойові літаки та проводити для них навчання пілотів, це їхнє суверенне право. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі

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«Це – на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це – суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це їхнє законне рішення», – наголосив речник Білого дому.

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За його словами, надання будь-якої складної військової техніки передбачає багаторівневу підготовку, щоб військові в перспективі могли скористатися нею в повній мірі.

«Ми вже робимо це на базі Fort Sill в Оклахомі. Там українські військові опановують батарею Patriot», – додав Кірбі.

Крім того, під час брифінгу він зазначив, що тільки Україна вирішуватиме, коли слід розпочинати переговори з Росією і чи варто розпочинати їх узагалі.

«Як незліченну кількість разів говорив президент США Джо Байден – нічого про Україну без України», – сказав Кірбі.

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Він зазначив, що Штати підтримають Україну, якщо вона раптом вирішить розпочати переговори з РФ.

Нагадаємо, що Джон Кірбі під час брифінгу також висловив припущення США щодо того, коли розпочнеться великий наступ росіян на українські території.

