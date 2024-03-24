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Чи може Україна повернути кордони 91-го року: Берлінська приголомшила відповіддю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чи може Україна повернути кордони 91-го року: Берлінська приголомшила відповіддю
Керівниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська зробила невтішний для України прогноз
фото з відкритих джерел

Берлінська вважає, що зараз в України немає можливостей вийти навіть на кордони, які вона контролювала станом на лютий 2022-го року

Україна не зможе повернути кордони 91-го року, бо у неї немає стільки ресурсів. Про це заявила керівниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту «Мосейчук+».

«У жодному разі. У нас немає стільки ресурсів», – заявила Берлінська, відповідаючи на запитання, чи може Україна повернути кордони 91-го року.

Водночас керівниця центру підтримки аеророзвідки вважає, що зараз в України немає можливостей вийти навіть на кордони, які вона контролювала станом на лютий 2022-го року.

«У нас теж немає стільки ресурсів, ми упустили цей момент. Якби ми зустріли війну з цим розвитком технологій, які в нас є на даний момент – так. Ми би утримали і ми би забрали те, що втратили», – зазначила Марія Берлінська.

Нагадаємо, чеський виробник зброї готовий інвестувати «сотні мільйонів євро» в Україну. Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), яка є одним із найбільших виробників зброї у Європі, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів. Компанія вже веде переговори з «Укроборонпромом» щодо потенційного спільного підприємства.

Як відомо, Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

До слова, Україна сама закупила понад 350 тис. артилерійських снарядів у оборонної промисловості Європи.

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Теги: Україна війна кордон фінансування переговори

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