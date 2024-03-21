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Польські пілоти пройшли навчання зі злету та посадки бойових літаків поблизу кордону з РФ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Польські пілоти пройшли навчання зі злету та посадки бойових літаків поблизу кордону з РФ
Ділянка дороги поблизу Вєльбарка на кілька днів перетворилася на дорожний авіаційний відрізок для бойової авіації
фото: генштаб ЗС Польщі

Тренування відбулися на дорозі загального користування, аби в разі кризової ситуації дати можливість військовій авіації діяти навіть після знищення їх рідної авіабази

Польські військові пілоти у середині березня тренувалися здійснювати посадку і злітати бойовими літаками на дорозі № 604 поблизу міста Вєльбарк Вармінсько-Мазурського воєводства, що межує з Калінінградською областю Росії. Про це в соцмережі X повідомив генштаб ЗС Польщі.

«Чудовий вид на дорогу загального користування! У середині березня ділянка дороги воєводського значення №604 поблизу Вєльбарка на кілька днів перетворилася на дорожний авіаційний відрізок для бойової авіації», – йдеться в повідомленні.

Польські пілоти тренувалися приземляти бойові літаки на дорозі поблизу кордону з Росією
Польські пілоти тренувалися приземляти бойові літаки на дорозі поблизу кордону з Росією
фото: генштаб ЗС Польщі

Як зазначається, навчання було курсом льотної підготовки, призначеним для відпрацювання процедур посадки та зльоту військових літаків на дорозі загального користування, аби в разі кризової ситуації дати можливість військовій авіації діяти навіть після знищення їх рідної авіабази. 

Польські пілоти пройшли навчання зі злету та посадки бойових літаків поблизу кордону з РФ фото 1
фото: генштаб ЗС Польщі

Нагадаємо, НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни. У масштабних маневрах, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 тис. військовослужбовців з 32 країн. Навчання проходять переважно на рівнинній території Польщі та Норвегії, а також у Німеччині, країнах Балтії, Румунії, Фінляндії, Словаччини, Греції та Швеції.

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Теги: Польща авіація літак навчання пілот

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