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ЄС намагається зібрати $1,5 млрд на екстрену допомогу Україні – Financial Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС намагається зібрати $1,5 млрд на екстрену допомогу Україні – Financial Times
Посли ЄС не змогли досягти угоди щодо закупівлі боєприпасів за межами блоку на зустрічі в Брюсселі в середу і поставили за мету узгодити правила нового вливання капіталу до саміту лідерів ЄС 21 березня
фото ілюстративне

Ініціатором останнього заходу із закупівлі боєприпасів за межами ЄС виступає Чехія, щоб компенсувати безвихідь у Конгресі

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.  Про це пише Financial Times.

Ініціатором останнього заходу із закупівлі боєприпасів за межами ЄС виступає Чехія, щоб компенсувати безвихідь у Конгресі щодо допомоги США і затримок у європейському виробництві. Прага взяла на себе ініціативу, поки європейські столиці сперечаються про продовження основного механізму військової підтримки Києва з боку ЄС.

Офіційні особи, знайомі з ходом обговорень, кажуть, що країні потрібні європейські партнери, щоб допомогти виділити 1,5 млрд доларів на закупівлю боєприпасів, яку Прага організовує відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. «Чехи виконали всю роботу, але їм потрібні гроші від інших», – сказала людина, обізнана про цю ініціативу.

Деякі члени ЄС уже зробили свій внесок, кажуть чиновники, знайомі з чеською схемою.

Посли ЄС не змогли досягти угоди щодо закупівлі боєприпасів за межами блоку на зустрічі в Брюсселі в середу і поставили за мету узгодити правила нового вливання капіталу до саміту лідерів ЄС 21 березня.

Німеччина наполягає на тому, щоб її умовний внесок у розмірі приблизно 1,25 млрд євро було зменшено, щоб відобразити її велику двосторонню військову допомогу Україні, яка цього року становитиме 7 млрд євро.

Франція і Греція наполягають на тому, що розширений EPF має закуповувати зброю і боєприпаси тільки у виробників ЄС і Норвегії, що не дасть йому змоги фінансувати чеський план або боєприпаси зі США.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що нестача боєприпасів може змусити українських захисників приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту.

Як повідомлялося, Європейський Союз надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця поточного року.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що для того, щоб ЄС міг надіслати більше боєприпасів Україні, потрібно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в Європі.

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Теги: війна боєприпаси Європейський союз

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