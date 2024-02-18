Україні загрожує дефіцит ракет для ППО: аналітики дали невтішний прогноз

Запаси ракет ППО в Україні вичерпаються в березні 2024 року

Затримки з фінансуванням і постачанням зброї країнами Заходу можуть привести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет. Це дозволить російським військам більш агресивно атакувати українські війська або навіть прифронтові міста. Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

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Міністр оборони України Рустем Умеров 17 лютого заявив, що одним із головних уроків оборони Авдіївки є те, що українським силам потрібні сучасні системи протиповітряної оборони.

Речник Військово-повітряних Сил України, полковник Юрій Ігнат заявив, що українській ППО необхідно збити російські штурмовики Су-34 і Су-35, які запускають крилаті бомби, щоб зупинити удари.

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Крилаті бомби мають радіус дії до 70 кілометрів, і російські війська почали широко використовувати їх, намагаючись дозволити тактичній авіації завдавати удари з-за лінії фронту, щоб мінімізувати втрати росіян в Україні.

«Українським силам потрібна велика кількість систем протиповітряної оборони, які можуть ефективно вражати російські літаки на цих відстанях», – зазначили аналітики.

Українські офіційні особи підкреслили, що Україна зіткнулася з критичною нестачею ракет ППО. А видання New York Times 9 лютого повідомило, що американські офіційні особи оцінюють – українські запаси ракет ППО вичерпаються в березні 2024 року без подальшого поповнення з боку західної безпекової допомоги.

«Обмежені ефективні системи протиповітряної оборони, скорочення запасів зенітно-ракетних комплексів і триваючі російські ракетні та безпілотні удари по тилових населених пунктах, ймовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо того, які ділянки лінії фронту будуть охоплені ППО. Повторювана тимчасова локалізована та обмежена російська перевага в повітрі, ймовірно, дозволить російським військам більш агресивно просуватися вздовж лінії фронту», – зазначили експерти.

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Раніше Кулеба озвучив ключові проблеми щодо поставок боєприпасів Україні.

Також повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб може вже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів.

Нагадаємо, Україні у війні проти Росії потрібно понад два мільйони артилерійських снарядів на рік, а наразі їх критично не вистачає. Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що ці потреби втричі перевершують виробничі можливості Німеччини.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що для того, щоб ЄС міг надіслати більше боєприпасів Україні, потрібно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в Європі.