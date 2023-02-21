Демілітаризація Придністров'я. Молдова знову звернулася до Кремля

Речан наголосив, що про згортання миротворчої операції, яка відбувається згідно з молдавсько-російською угодою від 21 липня 1992 року, не йдеться

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність виходу з Придністров'я російських військ. Про це передає «Інтерфакс-Україна».

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«Молдова залучена до процесу, який передбачає виключно мирне вирішення придністровського питання. Це означає, що Росія має вивести війська, евакуювати озброєння та боєприпаси. Росія зобов'язалася зробити це, і не раз. Ми маємо переконатися, що Росія виконає обіцяне. Це й означає демілітаризацію», – сказав Речан.

Глава уряду наголосив, що про згортання миротворчої операції, яка відбувається згідно з молдавсько-російською угодою від 21 липня 1992 року, не йдеться.

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«Йдеться про оперативну групу російських військ – понад півтори тисячі російських військовослужбовців, які перебувають на території Республіки Молдова без законних на те підстав. І Росія неодноразово підтверджувала зобов'язання щодо виведення залишків колишньої 14 армії», – додав він.

Нагадаємо, прем'єр Молдови Речан 18 лютого, через два дні після затвердження його на посаді, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль вже відреагував.

Наприкінці минулого року, Молдова на засіданні ОБСЄ також закликала РФ вивести війська з Придністров'я. «Незаконна присутність російських збройних сил порушує суверенітет та нейтральний статус Молдови. Ми рішуче закликаємо до повного та беззаперечного виводу російських військових з території Республіки Молдова відповідно до зобов'язань, взятих РФ у 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі», – заявили тоді представники уряду Молдови.