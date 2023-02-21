Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, щоб відкрити новий фронт – прем’єр Молдови

Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту

Прем'єр-міністр Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову. Про це передає Moldova1.

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«Існує кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають кілька елементів, у тому числі й ті, про які ви згадали, цитуючи слова президента України Володимира Зеленського», – зазначив прем’єр.

Речан наголосив, що молдавські органи готові протистояти таким викликам. А його мета забезпечити мир і стабільність у країні.

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«Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми маємо узгодити наші цілі щодо миру та безпеки», – додав він.

Видання нагадує, що президент України Володимир Зеленський в останньому інтерв'ю міжнародній пресі заявив, що виявлений українськими спецслужбами план Росії щодо заміни прозахідного керівництва Республіки Молдова був пізніше підтверджено також європейськими країнами.

Київський лідер зазначив, що, таким чином, Кремль хоче отримати прямий доступ до аеропорту в Кишиневі, щоб мати можливість транспортувати військових і техніку для відкриття нового фронту в Україні з Придністровського регіону.

Раніше ЗСУ оцінили ймовірність нападу з Придністров’я.

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Нагадаємо, прем'єр Молдови Речан 18 лютого, через два дні після затвердження його на посаді, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль вже відреагував.

Наприкінці минулого року, Молдова на засіданні ОБСЄ також закликала РФ вивести війська з Придністров'я. «Незаконна присутність російських збройних сил порушує суверенітет та нейтральний статус Молдови. Ми рішуче закликаємо до повного та беззаперечного виводу російських військових з території Республіки Молдова відповідно до зобов'язань, взятих РФ у 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі», – заявили тоді представники уряду Молдови.