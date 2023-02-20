Молдова деокупуватиме Придністров'я? Гучна заява нового прем'єра

Очільник молдовського уряду вже не вважає нейтралітет країни гарним рішенням

Молдова, яка на рівні Конституції закріпила нейтралітет країни, надалі не хоче миритися з перебуванням російської армії на території Придністров'я (регіон вздовж лівого берега річки Дністер, є частиною Республіки Молдова, але з 1992 року контролюється самопроголошеною невизнаною Придністровською Молдавською Республікою). Про це нещодавно призначений прем'єр-міністр країни Дорін Речан, повідомляє телеканал TV8.

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Очільник уряду бачить вихід у демілітаризації регіону з подальшою економічною та соціальною інтеграцією громадян у молдовське суспільство.

«Тут ми маємо досягти фундаментальної речі — демілітаризації. Після цього йде все інше. Дуже важливою є економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там знаходяться, але головне – демілітаризація», – наголосив він.

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Дорін Речан підкреслює, що країна не повинна ігнорувати той факт, що в Республіці Молдова існують «реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій». А статус нейтральної держави не може її захистити.

«Ми повинні відкалібрувати нашу обороноздатність до такої міри, щоб будь-якому агресору було б дуже важко або дуже дорого напасти на нас… У Республіці Молдова ми маємо гібридну війну, де Москва намагається захопити демократичні процеси, європейський курс… Ми оголосили себе нейтральними, це означає, що нас ніхто не чіпає, але якщо хтось намагається на нас напасти, що нам робити, брати сумки і тікати?», – ставить питання голова уряду.

За його словами, нейтралітет більше не допомагає. «Ми перебуваємо в періоді геополітичних тектонічних рухів, і за цих обставин я впевнений, що всі сторони зрозуміють, що це потрібно робити», - зазначив прем'єр-міністр Молдови.

Нагадаємо, Доріан Речан був призначений на посаду кілька днів тому. Минулого тижня він представив свою команду.

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Раніше, наприкінці минулого року, Молдова на засіданні ОБСЄ закликала РФ вивести війська з Придністров'я. «Незаконна присутність російських збройних сил порушує суверенітет та нейтральний статус Молдови. Ми рішуче закликаємо до повного та беззаперечного виводу російських військових з території Республіки Молдова відповідно до зобов'язань, взятих РФ у 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі», – заявили тоді представники уряду Молдови.