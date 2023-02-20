Молдова хоче деокупувати Придністров’я. Кремль відреагував

Пєсков зазначив, що заяви Молдови про Придністров'я шкодять її двостороннім відносинам з РФ

Молдовській владі слід проявляти обережність у питанні про присутність російських військ у Придністров’ї. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков після заяви нового прем’єр-міністра Молдови Доріна Речана.

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«Росія була і є дуже відповідальною стороною в тому, що стосується придністровських справ, продовжує виконувати свою відповідну функцію. Нашим молдовським візаві хотілося б порекомендувати бути вельми і вельми обережними з подібним», – заявив Пєсков.

Пєсков також висловився щодо майбутніх відносин між Москвою та Кишиневом після зміни уряду.

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«У нас і так відносини з Молдовою вельми і вельми напружені. При цьому молдовське керівництво робить акцент на всьому антиросійському, теж скочується в антиросійську істерію… Така відсутність конструктивізму навряд чи може чимось допомогти самій Молдові і шкодить двостороннім відносинам», – додав він.

Нагадаємо, прем'єр Молдови Речан 18 лютого, через два дні після затвердження його на посаді, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ.

Наприкінці минулого року, Молдова на засіданні ОБСЄ закликала РФ вивести війська з Придністров'я. «Незаконна присутність російських збройних сил порушує суверенітет та нейтральний статус Молдови. Ми рішуче закликаємо до повного та беззаперечного виводу російських військових з території Республіки Молдова відповідно до зобов'язань, взятих РФ у 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі», – заявили тоді представники уряду Молдови.