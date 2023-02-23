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Вторгнення в Молдову? Міноборони Росії зробило опівночі тривожну заяву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вторгнення в Молдову? Міноборони Росії зробило опівночі тривожну заяву
Придністров’я з 1992 року окуповане російськими військами
фото: DW

За традицією, РФ анонсує свої провокації і наперед звинувачує у них... Україну

Міноборони Росії заявило, нібито Київ активізував підготовку до вторгнення в невизнане Придністров'я.
 
«Міністерством оборони Російської Федерації нині фіксується значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону, розгортання артилерії на вогневих позиціях, а також безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією ПМР», – йдеться в повідомленні російського військового відомства.
 
Нагадаємо, що раніше Міноборони стверджувало, що «як привід для вторгнення планується інсценування нібито наступу російських військ із території Придністров'я». «Для цього українські диверсанти, що беруть участь у постановочному вторгненні, будуть переодягнені у форму військовослужбовців збройних сил Російської Федерації», – додали там.

Крім того, міноборони Росії заявляло, що готове реагувати у разі будь-яких змін на кордоні України з невизнаним Придністров'ям. Молдова вже відреагувала на чергову провокацію РФ.

Варто наголосити, що зазвичай Москва анонсує свої провокації і наперед звинувачує в них Україну. 

Як відомо, Придністров’я – регіон вздовж лівого берега річки Дністер, є частиною Республіки Молдова, але з 1992 року контролюється самопроголошеною невизнаною Придністровською Молдавською Республікою).

Нещодавно прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив плани Кремля відкрити другий фронт через Молдову.

Речан 18 лютого, через два дні після затвердження його на посаді, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ. Кремль відреагував.

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Теги: Молдова Придністров'я росія провокація

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