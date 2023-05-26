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Чи залишиться Крим після звільнення автономним? Відповідь Банкової

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи залишиться Крим після звільнення автономним? Відповідь Банкової
Рішення щодо Криму слід ухвалювати спільно з представниками корінного народу
фото ілюстративне

Україна готує закон про перехідний період, у якому буде дано відповіді на питання щодо Криму

Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба прокоментував слова позаштатного радника офісу президента Михайла Подоляка про те, що Крим після звільнення може залишитися не автономним. Про це передає Zn.ua.

«Ми готуємо досить глибокий документ – закон про перехідний період, у якому буде дано відповіді на всі актуальні питання. У тому числі й щодо Криму», – сказав Кулеба.

Зазначається, що зараз щодо цього питання тривають дискусії та обговорення.

«Мені здається, що відповідь лежить у площині того, як ми в принципі бачимо розвиток цього регіону. І тут треба зробити відсилання й запитати – чому Крим став автономним, для кого ми це тоді робили, і чи відповідає це актуальним завданням на сьогодні? Відповідь варто шукати спільно з представниками корінного народу Криму, який, до речі, кількісно сильно програє росіянам, котрі проживають у Криму», – підсумував Кулеба. 

Нагадаємо, що український парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму. Вони полягають у відновленні роботи органів публічної адміністрації, притягненні до відповідальності за міжнародні злочини й не тільки. 

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Теги: Крим війна Офіс президента

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