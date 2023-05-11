Головна Країна Політика
search button user button menu button

Парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму
Ташева повідомила про напрацьований комплекс першочергових кроків української влади після деокупації півострова
фото з відкритих джерел

Уряд вже прийняв законодавство про корінні народи, про національні спільноти, що також є частиною стратегії із деокупації

Народні депутати обговорили стратегію першочергових кроків після звільнення Криму від російських загарбників. Вона полягає у відновленні роботи органів публічної адміністрації, притягненні до відповідальності за міжнародні злочини й не тільки. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Як відзначив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, уряд вже зробив вагомі кроки, зокрема прийняв законодавство про корінні народи, про національні спільноти, що також є частиною стратегії із деокупації, а також реінтеграції Кримського півострова.

Зокрема постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева розповіла про напрацьований комплекс першочергових кроків української влади після деокупації півострова. За її словами робоча група зосередилася на таких напрямах:

  • відновлення роботи органів публічної адміністрації та кадрового забезпечення;
  • притягнення до відповідальності за міжнародні злочини та злочини проти національної безпеки;
  • питання амністії та люстрації;
  • питання верифікації документів та рішень окупаційних судів;
  • питання права власності й гуманітарної політики; демілітаризації освітньої та культурної сфер.

Як пояснив голова Комітету правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, створено робочу групу, яка працює над питанням відповідальності за здійснення злочинів щодо основ національної безпеки або колабораційної діяльності.

«Нам треба напрацювати певні зміни, які передусім стосуватимуться не процедури амністії, яка відповідно до нашого законодавства застосовується автоматично після прийняття Верховною Радою. Але думаємо й про звільнення від кримінальної відповідальності, тому що воно відбувається через судові процедури і стосується невеликої тяжкості злочинів», – додав Іонушас.

Заступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Руслан Горбенко зупинився на питанні статусу автономності Криму, оплату праці посадовців, умов перехідного періоду для освітнього процесу й певних змін до законодавства, які необхідні для відновлення життя за українськими законами на деокупованій території.

Заступниця очільника Комітету гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, зі свого боку, заявила про підготовку резолюції у ПАРЄ про знищення культурної ідентичності й готовність взяти всі приклади з Криму в цей документ.

«Маємо показати, що там відбувається з 2014 року. Бо зараз акцентуються на подіях, які почалися в 2022 році», – пояснила Кравчук.

Нагадаємо, представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що після деокупації Криму, усі політв’язні, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення від окупантів з вироками окупаційних судів, будуть звільнені без перегляду справ. 

Читайте також:

Теги: Крим звільнення Сергій Іонушас Євгенія Кравчук Олександр Корнієнко деокупація політв’язні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Судно водотоннажністю 11,5 тисяч тонн побудували у Миколаєві й вперше спустили на воду у 1979 році
Річниця знищення «Москви»: Резніков розповів, яка доля чекає на потоплений флагман
13 квiтня, 10:07
Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер
Україна вже зараз може ізолювати Крим від Росії, вдаривши по Керченському мосту – Волкер
17 квiтня, 13:42
31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного
Розвідка назвала плани росіян після провалу весняного наступу
17 квiтня, 20:52
Найчастіше окупанти проводять обшуки кримських татар
У Криму окупанти провели облави в пошуках партизан
25 квiтня, 07:05
Сучасне озброєння допомагає максимально зберегти життя людей
Зеленський розповів, чи отримала Україна достатньо допомоги для контрнаступу
29 квiтня, 12:58
Кремль шукає виправдання своєї поразки і готує «жест доброї волі» – Резніков
Кремль шукає виправдання своєї поразки і готує «жест доброї волі» – Резніков
2 травня, 12:51
В окупованому Криму вибухи: Аксьонов заявляє про збиття безпілотника (відео)
В окупованому Криму вибухи: Аксьонов заявляє про збиття безпілотника (відео)
1 травня, 18:11
Термінали Starlink ввозитимуть в Україну оплачуюючи необхідні мита та ПДВ
Верховна Рада скасувала пільговий імпорт терміналів Starlink та генераторів
1 травня, 23:12
«Бавовна» в Севастополі 29 квітня
«Бавовна» в Севастополі: з’явилися супутникові знімки
2 травня, 20:13

Політика

Парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму
Парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму
Яка доля політв’язнів після деокупації Криму? Відповідь представниці президента Ташевої
Яка доля політв’язнів після деокупації Криму? Відповідь представниці президента Ташевої
Зеленський пояснив, чому контрнаступ зараз неприйнятний
Зеленський пояснив, чому контрнаступ зараз неприйнятний
Зеленський припустив, коли ЗСУ переможуть Росію
Зеленський припустив, коли ЗСУ переможуть Росію
Богуслаєв проситься на обмін у Росію: РНБО відповіла
Богуслаєв проситься на обмін у Росію: РНБО відповіла
Данілов назвав, на яких умовах можуть відбутися переговори з РФ
Данілов назвав, на яких умовах можуть відбутися переговори з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
5618
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
4507
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
4282
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
3396
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментувала «цугцванг» Пригожина
3193
Аморальні та хитрі. Хто підтримав Путіна 9 травня

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту