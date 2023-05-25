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Росія каратиме за карту без Криму й анексованих територій: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія каратиме за карту без Криму й анексованих територій: деталі
У Росії каратимуть за карту без Криму й окупованих територій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни вважають «своїми» території анексованого Криму та окупованих частин Запорізької та Херсонських областей

Росіян вирішили штрафувати за «неправильні» карти Росії на суму до 1 млн рублів або ув’язнувати громадян на 15 діб за адміністративне порушення. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Держдума 25 травня у двох читаннях схвалила проєкт про штрафи до 1 мільйона рублів за «неправильні» карти Росії. Торік депутати від «Единой России» запропонували запровадити штрафи за поширення карт, які заперечують офіційні кордони країни, зокрема окупований Крим і Курили.

У пояснювальній записці до документа мовиться про те, що почастішали випадки розповсюдження продукції, на якій ті чи інші частини території Росії, наприклад, окупований Крим, Південні Курили та інші «віднесено до територій інших держав».

Відповідно до закону, за поширення таких карт та іншої подібної продукції громадянам загрожуватиме штраф від 1 тисяч до 3 тис. рублів або арешт до 15 діб, посадовим особам – від 2 тисяч до 5 тис. рублів, юридичним особам – від 100 тис. до 1 млн рублів.

Другим документом вносяться зміни до закону «Про протидію екстремістській діяльності». У статті пропонується вказати, що до екстремістських матеріалів буде віднесено «картографічні та інші документи і зображення, що заперечують територіальну цілісність Росії».

Глава комітету Держдуми з безпеки Васілій Піскарьов заявив, що карти Росії, де Крим український, це нібито гібридна війна, яку розв'язав Захід.

«Особливо небезпечно, коли такі матеріали розраховані на дитячу аудиторію – як було з дитячими фотошпалерами, що продавалися в одній із популярних торговельних мереж, де Крим був позначений як частина України. Очевидно, що це частина гібридної війни, розв'язаної Заходом проти Росії», – заявив він.

Нагадаємо, що нещодавно диктатор Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна. Російський президент видав черговий псевдоісторичний екскурс, повернувшись до тези про «вигадану більшовиками» Україну.

Читайте також: Великий конфуз «маленького картографа» Путіна
Теги: війна арешт штраф росіяни росія

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