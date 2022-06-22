  1. Головна
  2. Світ
  3. Економіка
  4. Путін здійснює економічну атаку – міністр економіки Німеччини
рус
    Економіка

    Путін здійснює економічну атаку – міністр економіки Німеччини

    Кремль використовує газ як зброю - Путін здійснює економічну атаку – міністр економіки Німеччини
    Кремль використовує газ як зброю
    фото з відкритих джерел

    РФ обмежила постачання газу «Північним потоком»

    У Міністерстві економіки Німеччини нарешті визнали, що російський диктатор Володимир Путін використовує газ як зброю після того, як РФ обмежила постачання російського газу через газопровід «Північний потік» у Балтійському морі.

    Крім цього, як зауважує міністр економіки ФРН Роберт Габек, Росія хоче підвищити ціни на газ. Про це пише Spiegel.

    «Зменшення поставок газу «Північним потоком» – це економічна атака проти нас. Путін використовує енергію як зброю», – сказав Габек.

    За його словами, такими діями диктатор хоче спровокувати дебати в Європі та Німеччині про страх, наприклад, матеріальних втрат, щоб у кінцевому підсумку спровокувати дискусію про те, чи не можна піти на поступки Путіну в Україні.

    Раніше «Газпром» у своєму звіті заявив, що експортував до країн далекого зарубіжжя за період з 1 січня по 15 червня поточного року 65,6 млрд куб. м, що на 28,9% менше ніж за аналогічний період минулого року.

    Нагадаємо, Росія погрожує ще двом країнам ЄС.

    Тим часом у Бундестазі закликають зупинити імпорт газу через «Північний потік-1».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти газ міністр війна путін ціни Україна дебати окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін здійснює економічну атаку – міністр економіки Німеччини