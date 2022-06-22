Путін здійснює економічну атаку – міністр економіки Німеччини

РФ обмежила постачання газу «Північним потоком»

У Міністерстві економіки Німеччини нарешті визнали, що російський диктатор Володимир Путін використовує газ як зброю після того, як РФ обмежила постачання російського газу через газопровід «Північний потік» у Балтійському морі.

Крім цього, як зауважує міністр економіки ФРН Роберт Габек, Росія хоче підвищити ціни на газ. Про це пише Spiegel.

«Зменшення поставок газу «Північним потоком» – це економічна атака проти нас. Путін використовує енергію як зброю», – сказав Габек.

За його словами, такими діями диктатор хоче спровокувати дебати в Європі та Німеччині про страх, наприклад, матеріальних втрат, щоб у кінцевому підсумку спровокувати дискусію про те, чи не можна піти на поступки Путіну в Україні.

Раніше «Газпром» у своєму звіті заявив, що експортував до країн далекого зарубіжжя за період з 1 січня по 15 червня поточного року 65,6 млрд куб. м, що на 28,9% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, Росія погрожує ще двом країнам ЄС.

Тим часом у Бундестазі закликають зупинити імпорт газу через «Північний потік-1».

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