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    Події в Україні

    Окупанти захопили чотири населених пункти Луганщини

    На Луганщині тривають запеклі бої - Окупанти захопили чотири населених пункти Луганщини
    На Луганщині тривають запеклі бої

    Росіяни заволоділи Тошківкою, Устинівкою, Підлісним і Мирною Долиною

    Українські військові втратили контроль над населеним пунктом Тошківка на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Більше півтори батальйонно-тактичної групи важкої техніки та значну кількість рашистів ворог кинув в напрямок Тошківки, вони змогли здійснити прорив, контроль над населеним пунктом втрачено», – розповів він.

    Тривають постійні обстріли всіх вільних населених пунктів Луганщини, окупанти намагаються зробити оточення вздовж траси Лисичанськ – Бахмут, успіху не мають

    Українським захисникам вдається стримувати противника біля Лисичанська, місто закидають ворожими снарядами, знищуючи населений пункт.

    Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, наразі тривають бойові дії у Сєвєродонецьку. Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

    Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов. Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

    На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

    Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти захопили чотири населених пункти Луганщини