Окупанти захопили чотири населених пункти Луганщини

Росіяни заволоділи Тошківкою, Устинівкою, Підлісним і Мирною Долиною

Українські військові втратили контроль над населеним пунктом Тошківка на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Більше півтори батальйонно-тактичної групи важкої техніки та значну кількість рашистів ворог кинув в напрямок Тошківки, вони змогли здійснити прорив, контроль над населеним пунктом втрачено», – розповів він.

Тривають постійні обстріли всіх вільних населених пунктів Луганщини, окупанти намагаються зробити оточення вздовж траси Лисичанськ – Бахмут, успіху не мають

Українським захисникам вдається стримувати противника біля Лисичанська, місто закидають ворожими снарядами, знищуючи населений пункт.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, наразі тривають бойові дії у Сєвєродонецьку. Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов. Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.