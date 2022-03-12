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    Події в Україні

    Чорнобильська АЕС досі знеструмлена

    Станція залишається відключеною від енергомережі - Чорнобильська АЕС досі знеструмлена
    Станція залишається відключеною від енергомережі
    фото: Zuma Press

    Пальне поки що підвозять, але ЧАЕС не убезпечена від механічних пошкоджень генераторів

    Захоплена російськими військовими Чорнобильська АЕС і досі залишається відключеною від енергомережі. Про це заявив керівник державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Петро Котін в ефірі телемарафону.

    «На ЧАЕС генератори працюють, допоки для них є пальне. Нам відомо, що його поки що підвозять, але ми не убезпечені від механічних пошкоджень самих генераторів. Паралельно проводяться роботи з відновлення електропостачання станції силами «Укренерго», – додав він.

    Нагадаємо, на захопленій окупантами ЧАЕС почався ремонт пошкоджених ліній електропередач.

    Роботи, що почалися ввечері 10 березня, дозволили відремонтувати одну секцію, але зовнішнє електропостачання все ще було відключено, що вказує на те, що в інших місцях все ще є пошкодження.

    У відомстві додали, що ремонтні роботи будуть продовжені, попри складну ситуацію за межами території АЕС.

    Також стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ має намір приїхати у Київ.

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    Теги: ЧАЕС АЕС Енергоатом Укренерго пальне
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    Чорнобильська АЕС досі знеструмлена