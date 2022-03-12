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    Росія розробляє два варіанти ядерного шантажу України – розвідка

    Через дії РФ світу загрожує екологічна катастрофа - Росія розробляє два варіанти ядерного шантажу України – розвідка
    Через дії РФ світу загрожує екологічна катастрофа

    Керівництво країни-агресорки має намір звинуватити Україну в ядерному тероризмі

    Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу України, і в будь-якому випадку має намір звинуватити Україну. Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

    «Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них. Перший - це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге - застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий. Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме ії «нацистські», «неонацистські» формування, яких тут насправді не існує», - розповів Буданов.

    Він нагадав, що Росія не вперше вдається до ядерного шантажу. Уже був умисний обстріл блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор.

    «Це все на меті має залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу», - сказав Буданов.

    Він наголосив, що в будь-якому разі це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію. А найбільше постраждають Білорусь та Україна.

    Нагадаємо, Російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. Окупанти тримають у заручниках працівників електростанції.

    В результаті дій російських військ повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС. 10 березня технічні фахівці приступили до ремонту пошкоджених ліній електропередач у спробі відновити зовнішнє електропостачання території ЧАЕС.

    МАГАТЕ втратило зв'язок зі станцією 10 березня.

    Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції.

    Теги: розвідка Росія катастрофа ЧАЕС війна тероризм обстріл АЕС Україна #stoprussia
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    Росія розробляє два варіанти ядерного шантажу України – розвідка