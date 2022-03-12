Росія розробляє два варіанти ядерного шантажу України – розвідка

Керівництво країни-агресорки має намір звинуватити Україну в ядерному тероризмі

Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу України, і в будь-якому випадку має намір звинуватити Україну. Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них. Перший - це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге - застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий. Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме ії «нацистські», «неонацистські» формування, яких тут насправді не існує», - розповів Буданов.

Він нагадав, що Росія не вперше вдається до ядерного шантажу. Уже був умисний обстріл блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор.

«Це все на меті має залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу», - сказав Буданов.

Він наголосив, що в будь-якому разі це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію. А найбільше постраждають Білорусь та Україна.

Нагадаємо, Російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. Окупанти тримають у заручниках працівників електростанції.

В результаті дій російських військ повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС. 10 березня технічні фахівці приступили до ремонту пошкоджених ліній електропередач у спробі відновити зовнішнє електропостачання території ЧАЕС.

МАГАТЕ втратило зв'язок зі станцією 10 березня.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції.