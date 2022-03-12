Гендиректор МАГАТЕ має намір приїхати у Київ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі приїде в Україну, однак дату поки не визначено

Рашисти захопили дві АЕС в Україні та вдаються до погроз

Російські окупанти захопили Чорнобильську та Запорізбку АЕС. На тлі певної загрози через погрози рашистів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі планує приїхати до Києва.

Про намір глави МАГАТЕ приїхати до України повідомив керівник «Енергоатому» Петро Котін під час телемарафону. Він наголосив, що наша країна потребує рішучих дій від організації. Водночас дату візиту ще не узгодили.

Нагадаємо, напередодні окупанти оголосили, що Запорізька АЕС у власності «Росатому».

окупанти заявили, що «зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів «Росатому».

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією

Також нагадаємо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС.

Наразі окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції.

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