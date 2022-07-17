У Чугуєві прогриміли вибухи (відео)

У небо підіймається стовп диму

Російські загарбники продовжують атакувати території України. Щойно стало відомо, що вибухи прогриміли у Чугуєві на Харківщині. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У небо підіймається стовп диму.

До слова, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

Українські військові станом на 17 липня ліквідували вже близько 38 300 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

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