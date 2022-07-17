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рус
    Події в Україні

    У Чугуєві прогриміли вибухи (відео)

    У Чугуєві прогриміли вибухи (відео)
    фото ілюстративне

    У небо підіймається стовп диму

    Російські загарбники продовжують атакувати території України. Щойно стало відомо, що вибухи прогриміли у Чугуєві на Харківщині. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

    У небо підіймається стовп диму.

    До слова, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

    Українські військові станом на 17 липня ліквідували вже близько 38 300 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    У Чугуєві прогриміли вибухи (відео)