У Чугуєві окупанти пошкодили залізничний та автомобільний мости (відео)

Найбільше від авіаударів постраждав приватний сектор, що прилягає до мостів

У місті Чугуїв Харківської області, де першого дня війни російські агресори вивели з ладу злітно-посадкову смугу військового аеродрому, було завдано авіаційних ударів по мостах через Сіверський Донець.

Внаслідок удару по залізничному мосту зруйновано середню секцію одного полотна мосту, за повідомленнями місцевих жителів, пошкоджено також будівлю залізничної станції. Набагато серйозніше постраждав приватний сектор Осинівки (один з районів Чугуєва), що знаходиться поруч. Про людські жертви не повідомляється.

Трохи раніше в протилежній частині Чугуєва бомбили автомобільний міст на ростовській трасі, що сполучає Харків та Донбас. Зараз мостом можливе пересування лише на легковому транспорті.

Позиції оборони міста Харкова протягом доби постійно перебували під обстрілами авіації, реактивної артилерії, стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі.

На місці працюють рятувальники. Кількість постраждалих та руйнувань уточнюється. Інформація оновлюється.