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Cпецоперація розвідки на Тендрівській косі: ЗСУ прокоментували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Cпецоперація розвідки на Тендрівській косі: ЗСУ прокоментували
Спецпризначенці підрозділу активних дій «Артан» та Морського центру розвідки здійснили спецоперацію у північній частині Чорного моря
фото: скріншот

Подібні операції вимагають ретельної попередньої розвідки, що свідчить про наявність потужної агентурної мережі України в Криму

Українські розвідники на Тендрівській косі, крім відомих операцій, виконали низку таємних завдань. Вони спрямованих на довгострокову перспективу. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

«Було заявлено, що там виконали ряд таємних завдань... Завдання, які покладалися на бійців мали б дати довгострокову перспективу. Розуміємо, що Чорне море ворог зараз не контролює настільки, наскільки він міг робити це рік тому. Це пов'язано із ударами по системах ППО, які там знаходяться, і удари по аеродромах», – зазначив він.

Військовий наголосив, що також важливу роль відіграють удари по російських військових кораблях.

Тимочко додав, що такі операції вимагають ретельної попередньої розвідки, що свідчить про наявність потужної агентурної мережі України в Криму.

«Це означає, що є наша хороша агентурна мережа в Криму. Вона дає можливість знати, де є «сліпі» «плями» у російській системі контролю за морем», – сказав він.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій «Артан» та Морського центру Головного управління розвідки Міноборони здійснили спецоперацію у північній частині Чорного моря.

Як зазначається, вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Теги: розвідка Чорне море

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