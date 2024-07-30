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Удар по аеродрому «Оленья»: розвідка уточнила втрати РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Удар по аеродрому «Оленья»: розвідка уточнила втрати РФ
Під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога
фото ілюстративне

Атака на аеродром відбулась раніше, а повідомили про неї вже після уточнення даних

Внаслідок атаки на військовий аеродром «Оленья» в Мурманській області Росії було пошкоджено одразу два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі «Радіо Свобода».

«Мова йде про вибух над розташуванням літаків. Більше того, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові – борт №33 і борт №31. Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні пошкодження», – заявив Юсов.

За словами представника розвідки, відновлення цих літаків може зайняти у РФ декілька місяців, а під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога.

Окрім того, він уточнив, що атака відбулась раніше, а повідомили про неї вже після уточнення даних. Так, раніше повідомлялося, що атака на військовий аеродром «Оленья», «Дягілево» і в Енгельсі Саратовської області РФ відбулася вночі 27 липня 2024 року, як виявилось удар завдали на 2 дні раніше.

«По датах можемо сказати про те, що йдеться про 25 липня. Інформація була повідомлена пізніше, власне після додаткової верифікації. І справді, 25 липня, орієнтовно 15:47 зафіксований подібний удар», – розповів Юсов.

Раніше розвідка підтвердила, що на російському аеродромі «Оленья» був пошкоджений один стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.

Теги: розвідка аеродром літак винищувач стратегічні бомбардувальники

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