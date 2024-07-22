Залужний розповів про перші кроки на новій посаді

Залужний та Домінгес обговорили безпеку зернових коридорів, української портової інфраструктури та судноплавства

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся з генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом. Про це посол повідомив у своєму Telegram.

Зокрема, Залужний та Домінгес обговорили безпеку зернових коридорів, української портової інфраструктури та судноплавства в Чорному та Азовському морях, яке блокується Росією.

«Наголосив, що крадіжка українського зерна, яку вчиняє ворог, має бути припинена і каратись відповідно до міжнародного права», – написав дипломат.

Крім того, Залужний подякував за підтримку України та наших моряків, які постраждали від російської агресії.

Нагадаємо, Залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

До слова, 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а невдовзі було публічного оголошено, що популярний у народі генерал пройшов військово-лікарську комісію і… був визнаний непридатним до служби в армії та звільнений зі Збройних сил. Відтак почали ширитися чутки про те, що Валерія Залужного призначать послом в одну з країн Заходу.

За місяць, 7 березня, в інтризі з його майбутнім місцем роботи було поставлено крапку: МЗС повідомило, що президент погодив кандидатуру про призначення Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. А 9 травня вийшов відповідний указ глави держави. Відтоді жодної інформації про початок роботи Залужного на туманному Альбіоні не надходило, що провокувало різноманітні чутки та конспірологічні теорії.