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Партизани виявили у бухтах Севастополя сховані великі десантні кораблі РФ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Партизани виявили у бухтах Севастополя сховані великі десантні кораблі РФ (фото)
Окупанти ховають кораблі в бухтах, сподіваючись їх врятувати
фото: партизанський рух «Атеш»

У Кілен-бухті зафіксовано два великі десантні кораблі проєкту 775

Російські загарбники намагаються сховати військові кораблі у бухтах Севастополя. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» Телеграмі.

Партизани виявили у бухтах Севастополя сховані великі десантні кораблі РФ (фото) фото 1

«Окупанти ховають кораблі в бухтах, сподіваючись їх врятувати. У Кілен-бухті ми зафіксували два ВДК (великі десантні кораблі – «Главком») проєкту 775, один із яких «Костянтин Ольшанський». Саме цей ВДК був украдений в України ще 2014 року», – йдеться у повідомленні.

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На весь екран

Партизани додали, що половина російських кораблів проєкту 775 вже знищена.

Нагадаємо, що 6 червня спецпідрозділ дев’ятого департаменту Головного управління розвідки завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 «Сатурн» або «Протей». Як пояснили розвідники, атакувати корабель окупантів вдалося поблизу берегів тимчасово окупованого Криму.

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Теги: корабель Чорне море партизани

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