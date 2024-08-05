Частину моря біля окупованого Криму РФ закриє для судноплавства

Виняток діятиме для катерів, судів та кораблів МВС, Військово-морського флоту та Прикордонної служби ФСБ Росії

Мінтранс РФ розробив проєкт наказу, який встановлює заборонені райони для плавання в зоні енергомоста в Криму. Про це повідомляє «Крымский ветер».

Заборона Росії пошириться на всі типи суден (маломірні, вітрильні, спортивні, гідроцикли, пасажирські, прогулянкові, вантажні, судна допоміжного флоту, бункерувальники, буксири). Виняток буде для катерів, судів та кораблів МВС, Військово-морського флоту та Прикордонної служби ФСБ Росії.

«З боку Криму заборонена зона почнеться трохи нижче мису Борзівка у Глазівській сільраді і протягнеться приблизно на кілометр на південь по береговій лінії та на схід по воді до морського кордону з Краснодарським краєм Росії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з боку Краснодарського краю Росії заборонена ділянка знаходиться тільки на воді. Вона буде на водній ділянці на відстані 1,6–6 кілометрів від берега навпроти північного кордону селища Ілліч та опуститься на 1,6 кілометра на південь.

Нагадаємо, наразі у Криму базуються залишки російського флоту. Жодного ракетоносія на півострові нині немає. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, у Криму здебільшого залишилися кораблі суднозабезпечення.

Також росіяни вивели з Криму усі ракетоносії: три підводні човни проєкту «Варшавянка» та 5 кораблів — два фрегати «Макаров» і «Ессен», а також три судна проєкту «Буян-М».

До слова, у тимчасово окупованому Криму залишилося п'ять військових аеродромів. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.