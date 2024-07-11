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Туреччина працює над відновленням Чорноморської зернової ініціативи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Туреччина працює над відновленням Чорноморської зернової ініціативи
Зеленський та Ердоган обговорили перебіг українсько-російської війни, а також регіональні та глобальні питання
фото: X/Republic of Türkiye Directorate of Communications

Україна готується провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся зі президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 11 липня, на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Під час переговорів він повідомив, що почав роботу з відновлення зернової угоди. Про це повідомляє пресслужба канцелярії президента Туреччини.

Як повідомляється, Зеленський та Ердоган обговорили перебіг українсько-російської війни, а також регіональні та глобальні питання.

«Заявивши, що Туреччина продовжує докладати зусиль для того, щоб завершити українсько-російську війну справедливим миром. Президент Ердоган додав, що розпочалися зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи», – зазначили в канцелярії Ердогана.

Президент Туреччини також наголосив, що його країна готова до будь-якої ініціативи, зокрема посередництва, щоб «закласти основу для миру» .

Про зустріч з Ердоганом також повідомив й Зеленський.

«Президент Ердоган відзначив зусилля України, спрямовані на повернення наших людей додому. Він особливо високо оцінив повернення кримських татар і подякував за ці зусилля. Я запевнив Президента Ердогана, що наша команда продовжуватиме цю роботу», – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна готується провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень саміту миру.

Зазначимо, 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

Як повідомлялося, 4 вересня того ж року у Сочі відбулася зустріч президентів Туреччини та Росії, головною темою якої було відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи. Згоди з цього питання досягнуто не було.

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Теги: зерно Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський президент Чорне море

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