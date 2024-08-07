Наліт на Тендрівську косу: розвідники знищили техніку і особовий склад окупантів (відео)
Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу – точна кількість уточнюється
6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій «Артан» та Морського центру Головного управління розвідки Міноборони здійснили спецоперацію у північній частині Чорного моря. Про це повідомляє пресслужба розвілки.
Як зазначається, вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.
Наліт на Тендрівську косу
Українські розвідники знищили техніку, особовий склад і фортифікації окупантів pic.twitter.com/3YNOTd0kzo
«Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу – точна кількість уточнюється. Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат. Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії – лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 серпня безпілотники Служби безпеки України вразили аеродром «Морозовськ» у Ростовській області. Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами, якими росіяни рівняють із землею українські міста. Спецоперація проводилася спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони України та Силами оборони. Про це «Главкому» повідомив співрозмовник у силових структурах.
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