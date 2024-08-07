Наліт на Тендрівську косу: розвідники знищили техніку і особовий склад окупантів (відео)

Eночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку

Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу – точна кількість уточнюється

6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій «Артан» та Морського центру Головного управління розвідки Міноборони здійснили спецоперацію у північній частині Чорного моря. Про це повідомляє пресслужба розвілки.

Як зазначається, вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Наліт на Тендрівську косу



Українські розвідники знищили техніку, особовий склад і фортифікації окупантів pic.twitter.com/3YNOTd0kzo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 7, 2024

«Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу – точна кількість уточнюється. Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат. Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії – лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває», – йдеться у повідомленні.

Тендрівська коса – це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму.

Нагадаємо, 3 серпня безпілотники Служби безпеки України вразили аеродром «Морозовськ» у Ростовській області. Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами, якими росіяни рівняють із землею українські міста. Спецоперація проводилася спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони України та Силами оборони. Про це «Главкому» повідомив співрозмовник у силових структурах.