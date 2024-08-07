Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наліт на Тендрівську косу: розвідники знищили техніку і особовий склад окупантів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Наліт на Тендрівську косу: розвідники знищили техніку і особовий склад окупантів (відео)
Eночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку
фото: скріншот

Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу – точна кількість уточнюється

6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій «Артан» та Морського центру Головного управління розвідки Міноборони здійснили спецоперацію у північній частині Чорного моря. Про це повідомляє пресслужба розвілки.

Як зазначається, вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

«Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу – точна кількість уточнюється. Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат. Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії – лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває», – йдеться у повідомленні.

Тендрівська коса – це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму.

Нагадаємо, 3 серпня  безпілотники Служби безпеки України вразили аеродром «Морозовськ» у Ростовській області. Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами, якими росіяни рівняють із землею українські міста. Спецоперація проводилася спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони України та Силами оборони. Про це «Главкому» повідомив співрозмовник у силових структурах.

Теги: Міноборони відео розвідка війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дочка та онуки Ірини Фаріон під час прощання з мовознавицею
Українські поети зробили присвяту загиблій Ірині Фаріон
21 липня, 20:34
Мер вирішив «підтримати» росіянку та пояснити загибель солдата
Загинув, щоб відремонтували міст: мер своєрідно втішив росіянку, яка втратила брата на війні
7 липня, 20:13
За «бавовною» в Краснодарському краї стоять дрони Служби безпеки України
Горіло добу: дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Краснодарському краї
7 липня, 16:59
Залужний – перший головнокомандувач Збройних Сил України, який не служив у радянській армії
Залужний відзначає день народження: цитати «залізного генерала» та цікаві факти
8 липня, 18:45
Низка країн хочуть заблокувати доступ до Балтики для Росії
Польща ініціювала навчання НАТО зі встановлення морських мін на Балтиці
10 липня, 11:38
У замаху на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс
Замах на Трампа: експерт розповів, що врятувало кандидата в президенти від смерті
14 липня, 18:58
Уповільнення YouTube стосується лише десктопної версії сервісу
У Росії уповільниться YouTube на 70%: деталі
25 липня, 21:02
Електронних повісток у «Резерв+» поки що не буде
Чи будуть електронні повістки у «Резерв+»: відповідь Міноборони
26 липня, 09:47
3 серпня українські безпілотники атакували російський аеродром «Морозовськ»
Знищено Су-34 та склад зброї: розвідка розкрила подробиці удару по аеродрому «Морозовськ»
5 серпня, 11:35

Події в Україні

Наліт на Тендрівську косу: розвідники знищили техніку і особовий склад окупантів (відео)
Наліт на Тендрівську косу: розвідники знищили техніку і особовий склад окупантів (відео)
Ворог поцілив у заклад освіти Херсонщини, є загиблий і поранені
Ворог поцілив у заклад освіти Херсонщини, є загиблий і поранені
Втрати ворога станом на 7 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вибухи в Хмельницькому та робота ППО у Сумах: головне за ніч
Вибухи в Хмельницькому та робота ППО у Сумах: головне за ніч
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
У Мукачеві сталася трагедія: внаслідок наїзду поїзда загинула дитина
У Мукачеві сталася трагедія: внаслідок наїзду поїзда загинула дитина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
62K
Під Києвом виріс «Кремль». Російська церква збудувала величезний монастир
27K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
26K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
18K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua