Дрони атакували три військові аеродроми та нафтопереробний завод у Росії

У Мурманській області, попередньо, зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3

Українська розвідка вночі та вранці 27 липня атакувала дронами нафтопереробний завод у Рязані та три військові аеродроми РФ: «Оленья» в Мурманській області, аеродром в Енгельсі Саратовської області та «Дягілєво» в Рязанській області. Про це повідомило «Суспільне» з покликанням на джерела у спецслужбах.

Місцеві жителі у соцмережах зазначали, що на території військового аеродрому «Дягілєво» перші вибухи пролунали близько шостої ранку за місцевим часом. Джерела вказують, що на цьому аеродромі базуються літаки Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Іл-78, Ту-95МС, а також розташований авіаційний ремонтний завод.

Вибухи на аеродромі Енгельс, де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько восьмої ранку. У місцевих пабліках зазначають, що російські сили ППО безуспішно намагалися збити БПЛА, однак після цього пролунали характерні вибухи «прильотів».

Крім того, внаслідок влучання БПЛА по аеродрому «Оленья» в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3. Аеродром «Оленья» розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.

Нагадаємо, що в російському місті Рязань уночі та зранку лунали вибухи. За даними Міноборони РФ, уранці над Рязанською областю протиповітряна оборона збила сім безпілотників.

Окрім цього, міноборони рф також повідомляло, що нібито українські дрони збили над Курською, Бєлгородською, Липецькою, Ростовською та Брянською областями.

Також повідомлялося, українська розвідка уразила три гелікоптери на території Росії упрожовж тижня. Один із них знищений на території аеродрому міністерства оборони РФ.