Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони атакували три військові аеродроми та нафтопереробний завод у Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Дрони атакували три військові аеродроми та нафтопереробний завод у Росії
Аеропорт «Енгельс»
фото: міноборони РФ

У Мурманській області, попередньо, зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3

Українська розвідка вночі та вранці 27 липня атакувала дронами нафтопереробний завод у Рязані та три військові аеродроми РФ: «Оленья» в Мурманській області, аеродром в Енгельсі Саратовської області та «Дягілєво» в Рязанській області. Про це повідомило «Суспільне» з покликанням на джерела у спецслужбах.

Місцеві жителі у соцмережах зазначали, що на території військового аеродрому «Дягілєво» перші вибухи пролунали близько шостої ранку за місцевим часом. Джерела вказують, що на цьому аеродромі базуються літаки Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Іл-78, Ту-95МС, а також розташований авіаційний ремонтний завод.

Вибухи на аеродромі Енгельс, де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько восьмої ранку. У місцевих пабліках зазначають, що російські сили ППО безуспішно намагалися збити БПЛА, однак після цього пролунали характерні вибухи «прильотів».

Крім того, внаслідок влучання БПЛА по аеродрому «Оленья» в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3. Аеродром «Оленья» розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.

Нагадаємо, що в російському місті Рязань уночі та зранку лунали вибухи. За даними Міноборони РФ, уранці над Рязанською областю протиповітряна оборона збила сім безпілотників.

Окрім цього, міноборони рф також повідомляло, що нібито українські дрони збили над Курською, Бєлгородською, Липецькою, Ростовською та Брянською областями.

Також повідомлялося, українська розвідка уразила три гелікоптери на території Росії упрожовж тижня. Один із них знищений на території аеродрому міністерства оборони РФ. 

Теги: дрон розвідка росія завод аеродром

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігнат прокоментував удар РФ по аеродрому у Миргороді і заяви росіян про уражені літаки
Ігнат прокоментував удар РФ по аеродрому у Миргороді і заяви росіян про уражені літаки
2 липня, 11:14
Деякі країни Європи можуть мати набагато більшу проблему з набором солдатів, ніж Україна
Чи вистачить Європі людей для відбиття можливого нападу РФ: прогноз Foreign Policy
3 липня, 01:22
Російські війська обстрілюють Часів Яр з усього наявного у них озброєння
Стало відомо, чому з Часового Яру від початку тижня не евакуювали жодного місцевого
7 липня, 09:08
Жителі Воронежа вночі почули вибух, після якого почалася потужна детонація
Дрони СБУ підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ: деталі
7 липня, 12:58
Літак впав під час тестового польоту після планового ремонту
У Росії впав пасажирський літак: є загиблі
12 липня, 16:17
Українські підприємства «Метінвесту» у січні-червні 2024 року сплатили 1,4 млрд грн податку на прибуток
Металургійний холдинг Ахметова збільшив сплату податків на 56% за пів року
15 липня, 14:17
Ворог намагається протидіяти атакам українських дронів
ISW: Росія шукає спосіб протидії атакам українських безпілотників
17 липня, 05:28
Деякі військові можуть не сплачувати відсотки за користування кредитом та уникнути штрафів та пені
Уряд надає пільгові кредити військовим на придбання житла
22 липня, 23:00
Уночі українські бійці прорвалися у районі Прогресу
ЗСУ вдалося вийти з оточення у районі Прогресу на Донеччині – DeepState
25 липня, 19:38

Соціум

Вчені назвали найнебезпечніші професії у світі науки
Вчені назвали найнебезпечніші професії у світі науки
Студент з Фінляндії купив приватний острів дешевше, ніж ціна нового автомобіля
Студент з Фінляндії купив приватний острів дешевше, ніж ціна нового автомобіля
У Малі повстанці ліквідували групу «вагнерівців» та завдали втрат армії хунти
У Малі повстанці ліквідували групу «вагнерівців» та завдали втрат армії хунти
Росія знову під атакою безпілотників: палає нафтобаза
Росія знову під атакою безпілотників: палає нафтобаза
Троє російських спортсменів, які підтримували війну в Україні, їдуть на Олімпіаду – Politico
Троє російських спортсменів, які підтримували війну в Україні, їдуть на Олімпіаду – Politico
У Польщі в басейні люди отруїлися хлором
У Польщі в басейні люди отруїлися хлором

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
18K
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
7765
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6097
Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних
5094
Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті
4152
Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його

Новини

Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Сьогодні, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
Вчора, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Вчора, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua