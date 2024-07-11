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Україна та Румунія підписали безпекову угоду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна та Румунія підписали безпекову угоду
Особливістю безпекової угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Румунія передасть Україні систему ППО Patriot

Президент України Володимир Зеленський та очільник Румунії Клаус Йоханніс підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами. Про це повідомляє Офіс президента.

«Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти Європейського Союзу і НАТО», – зазначено в повідомленні.

Як зазначено в угоді, Румунія передасть Україні систему ППО Patriot, а також підтримуватиме нашу країну на рівні динаміки зусиль 2022-2024 років.

Крім того, Румунія сприятиме швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України. Офіційний Бухарест разом із партнерами також допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи таким чином коаліції спроможностей військово-повітряних сил. Румунія підтримуватиме оборонну промисловість нашої країни.

Окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України. 

Крім того, в угоді зафіксований механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти нашої країни або значної ескалації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні разом із прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

За словами Зеленського, Люксембург продовжуватиме надавати військову допомогу Україні й буде надалі підтримувати захист життя наших людей. Зокрема, угода зосереджена на політичній та ціннісній взаємодії між нашими країнами.

Як повідомлялося, Україна підпише дві нові безпекові угоди під час саміту НАТО. Зокрема, під час саміту НАТО, який вчора стартував у Вашингтоні, йтиметься про збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

До слова, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни.

Читайте також: Україна підписала угоду про гарантії безпеки ще з двома країнами
Теги: безпека Румунія Володимир Зеленський президент Patriot Чорне море

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